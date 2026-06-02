Así ha sido la premier de 33 días, la primera serie de ficción de Carles Porta que llega este domingo a atresplayer

La premiere de 33 días reunió anoche a equipo artístico, prensa y un grupo de invitados en un evento que confirmó la fuerte apuesta de Atresplayer por la ficción española.

La serie, que se estrena este domingo 7 de junio, marca el debut del prestigioso periodista de investigación Carles Porta como creador de una producción televisiva.

Durante la presentación, se proyectó el tráiler oficial, que dejó claro el tono frenético y la tensión que dominarán esta historia basada en hechos reales.

La ficción narra la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent, en Lleida, un suceso que mantuvo en vilo a los Mossos d’Esquadra durante más de un mes.

En la serie, José Manuel Poga y Julián Villagrán dan vida a Prieto y Calatrava, dos hombres peligrosos que sueñan con la libertad mientras huyen a contrarreloj, cada vez más acorralados por la Policía Autonómica Catalana. Su relación, marcada por la supervivencia y una inesperada complicidad, se convierte en uno de los ejes emocionales de la trama.