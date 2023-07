Andrea Ros, sobre 'Zorras': "Siento que es la primera vez que una serie respeta las emociones de la gente joven"

Andrea Ros declara que formar parte de este proyecto es “muy guay” y siente que hay “mucho riesgo”, porque como bien explica, el cast podría haber sido interpretado por las caras de siempre, pero “me parece muy interesante que se haya elegido un cast que poco tiene que ver con el cast esperado” y, además, afirma que esto le parece una puesta muchísimo más interesante.

Con respecto a los libros en los que está basada la serie, nos cuenta que siente que son muy distintas las tres novelas y que, Noemí Casquet, la autora de los mismos, hace algo muy importante, que es “hacer educación sexual y afectiva, que es algo que, por desgracia, los jóvenes no hemos tenido y los de ahora tampoco tienen acceso a una educación sexual decente”.

"Estoy cansada de ver historias de gente joven como si fuéramos subnormales"

Manifiesta que lo que se trata es de “acercar el sexo de una forma realista” y Noemí lo hace. Además, nos revela que le gusta especialmente la segunda novela, ya que habla mucho de violencia de género y lo hace desde un lugar “interesante y realista”.

Finalmente, exclama que le gusta mucho la adaptación que se ha conseguido hacer de los libros. Al principio le daba miedo, porque “este proyecto tiene un riesgo y es caer en lo mainstream, en lo que mola, en las redes, el postureo…”, pero, orgullosa, cuenta que no es así y que en realidad “va a lo profundo”. Incluso nos revela que, como actriz, “es la primera vez que me ponen delante un proyecto sobre gente joven que me resulta interesante”, ya que siente que se les respeta y se tiene en cuenta la “emocionalidad de la gente joven con mucho rigor”.