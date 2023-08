Mirela Balić recalca la sororidad en una de las últimas escenas: "¡Esto es tan bonito!"

Andrea Ros, Mirela Balić y Tai Fati se han reunido tras las cámaras para comentar una de las escenas del último capítulo de 'Zorras'.

Las actrices han recalcado el bonito momento en el que las tres amigas se apoyan y defienden la sororidad entre ellas ante la confesión de Emily. Mirela Balić ha destacado la vulnerabilidad y el derecho a equivocarse de las personas.

"Yo no me he comunicado porque yo tengo una herida que no me deja comunicarme", ha explicado la actriz ante la secuencia. Además, Andrea Ros, que interpreta a Alicia, destaca que han intentado transmitir que no hubo maldad en ese momento en el que su personaje eligió a James para cumplir la fantasía sexual de realizar el trío con él por no saber que Emily seguía enamorada de él.

Así es Zorras

Una historia que retrata a mujeres reales y moderniza las historias chick-lit. Así es ‘Zorras’, ya en atresplayer, basada en la primera novela de la exitosa trilogía de Noemí Casquet.

La de ‘Zorras’ es una historia de amistad y sororidad, una tragicomedia erótico-festiva, punky, tierna y divertida en la que descubriremos a lo largo de ocho episodios la historia de tres amigas que vivirán juntas una revolución sexual que les cambiará la vida para siempre.

Tres mujeres dispuestas a comerse el mundo, tres chicas libres que superarán miedos y vivirán importantes cambios vitales juntas.