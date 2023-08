“Han sido los mejores meses de mi vida, gracias”: ¿Se acaba 'el club de las zorras'?

Nuestras zorras se sinceran entre ellas. Hablan de sueños, metas y futuro. ¿Se acabará el club de las zorras? "Yo me lo he pasado teta", explica Emily entre lágrimas.

"Han sido los mejores meses de mi vida, gracias", dice Alicia a sus amigas. "Sin vosotras no me atrevería a hacer lo que he hecho", añade Diana también entre sollozos.

Todo buen comienzo tiene un gran final. Y eso mismo les va a pasar a nuestras zorras favoritas.

La serie que ha reivindicado lo fuertes, poderosas, reales y divertidas que son las mujeres, desde el punto de vista de tres chicas con las que cualquiera podría empatizar.

