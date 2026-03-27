La bola negra de Lola Lolita: así fueron sus momentos más duros en el instituto

Lola Lolita, la influencer más top de nuestro país y la reina de las pyjamadas, llega a Una vuelta más dispuesta a enfrentarse a la indiscreta máquina de bolas de Maya Pixelskaya para hablar de cualquier tema sin tapujos.

Sincera, espontánea y muy divertida, Lola Lolita arranca la entrevista confesando uno de sus mayores sueños: confirmar sus sospechas de que hay vida más allá. O, dicho de otra forma, sentarse a cenar con el jefe del Área 51.

Y cuando cae la bola negra, la reina de las views habla abiertamente sobre una etapa complicada de su vida: el instituto.

Lo que sí tenemos claro es que ahora todos esos haters del patio le han dado más de algún like a su contenido... ¡Sin duda!