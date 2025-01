¿Cómo es interpretar a una híbrida? Las actrices de Santuario nos lo cuentan

Al final del segundo capítulo de Santuario descubrimos que Pilar y el resto de las embarazadas son híbridas: una inteligencia artificial implantada en un cuerpo orgánico. Todas las residentes lo son, aunque ellas no lo saben.

“Es algo extraño pero desde dentro la verdad que se ve natural” así nos definía Blanca Valletbó la experiencia de interpretar a una híbrida. Nos confesaba que tenían que estar “frescas y naturales”.

Lucía Guerrero nos cuenta que lo primero que se preguntó era cómo tenía que percibir a Pilar a nivel expresivo, “¿cómo un robot?”, “¿Cómo un ser humano normal?” y coincide al igual que Blanca en que siempre recibieron la indicación de que expresivamente era “una persona normal”.

A Songa Park no le ha costado mucho porque entre risas nos confiesa que “su forma de ser ya es un poco así”.

Eve Ryan lo tiene claro, para ella lo más fascinante de ser una híbrida es “ver un poco como funcionan”. Y Nina Minelli asegura que “la ambientación” también les ha ayudado mucho a la hora de meterse en el papel.

No te pierdas el vídeo para descubrir todos los detalles que nos han contado y si todavía no lo has visto te está esperando el segundo capítulo de Santuario en atresplayer.