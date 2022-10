Elena Blanco se rompe con Mariajo: “¿Cómo coño quieres que pare si no se me va de la cabeza?”

“Lleva años limpio”, Mariajo intenta que su compañera se olvide del hombre que piensa que es sospechoso de haberse llevado a su hijo en la Plaza Mayor y le cuenta que “se casó en el 19 y tiene dos hijos”.

Blanco le pregunta que dónde estaba en el 2015, que fue cuando Lucas desapareció, y la hacker desconoce esa información: “Del 14 al 19 no hay nada de él”. La inspectora necesita saberlo para poder seguir avanzando, pero Mariajo le pide que pare y le advierte que no va a buscar nada más: “No puedes seguir así”.

“Es como si algo se me hubiera roto, como una cadena que ya no cierra y sigues ahí muerta en vida, esperando a que te digan algo…cualquier cosa, lo que sea, pero nada”, Elena Blanco se derrumba delante de su amiga, sin poder contener sus lágrimas y preguntándose “cómo coño alguien te puede quitar a un hijo” y confiesa que a veces llega un momento en que piensas que lo mejor es que estuviera muerto”.

Elena le asegura que “esto no va de abrazarlo o de volver a verlo, si no de saber quién fue y no voy a parar”.