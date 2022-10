Sharonne, ganadora de 'Drag Race España', candidata a representar a España en Eurovisión

Sharonne no ha parado de perseguir nuevos retos desde que se coronó como la ganadora de la segunda edición de 'Drag Race España'. El último: representar a España en Eurovisión 2023.

La también presentadora de 'Reinas al rescate' ha sorprendido a sus fans presentándose como candidata, junto a otros 18 participantes, al Benidorm Fest, que tendrá lugar el próximo 31 de enero, 2 y 4 de febrero.

Sharonne continúa así con una amplísima carrera profesional que incluye su participación en 'Tu cara no me suena todavía', la coronación en la segunda temporada de 'Drag Race España' y su papel en 'Reinas al rescate', su actual proyecto disponible en ATRESplayer PREMIUM.

Una actuación colosal

En su prueba para competir en el Benidorm Fest y conseguir representar al país en Eurovisión, la catalana dejó boquiabiertos a los miembros del jurado, entre los cuales se encontraban los miembros del jurado de 'Drag Race España', Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Si llegase a ganar, Sharonne sería la primera drag queen en representar a España en el talent show y a priori se encuentra entre los aspirantes con más posibilidades para estar en Liverpool en 2023.

Segundo intento Eurovisivo

El Benidorm Fest no será la primera preselección para Sharonne. En el año 2001, la artista se presentó al Eurocanción con el grupo Trans-X que se hizo popular por el tema "Living on video". Sin embargo, la actuación no convenció al público ni al jurado y finalmente David Cibera acabó siendo el representante español en Copenhague, capital donde se celebró el Festival de Eurovisión ese mismo año.

Revolución en 'Drag Race España'

Con la noticia de la participación de Sharonne en el Benidorm Fest, las felicitaciones no han parado de llegar. Drag Sethlas, Samantha Ballentines, Estrella Xtravaganza y otras compañeras de 'Drag Race España' y 'Reinas al rescate' le han dado la enhorabuena y le han mandado sus mejores ánimos para el día de la competición.

¡Felicidragues, Sharonne!