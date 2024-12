Así nació El cuerpo del delittu, el temazo de Chloe Vittu: "Tenía claro que era lo que quería presentar"

Chloe Vittu ha estado en directo en las redes de Drag Race después de la Gran gran final en vivo y nos ha contado muchas curiosidades del que ya es uno de los momentazos de su concurso: su canción El cuerpo del delittu.

La reina ha explicado que, desde el día que grabaron la (no) final en la que se anunció que irían al teatro para decidir a la nueva superestrella drag española, ha estado trabajando en esta canción. "Tenía claro que era lo que quería presentar", ha dicho.

Entonces pasó su propuesta y, tras unos arreglos, nació El cuerpo del delittu tal y como la hemos escuchado en la Gran gran final, que ya está disponible en atresplayer.

Además, ha confesado que habrá más música proximamente y que su próxima canción se llamará "Oh my God, what's going on?", el que ya se ha convertido en un meme de la temporada.

