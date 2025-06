Cristian Valencia: "A muerte nos enseña a reírnos de cosas muy complicadas de la vida"

Conocido por sus papeles en películas como 42 segundos o Loco por ella, Cristian es un actor y guionista que forma parte del elenco de A Muerte, la nueva comedia romántica de Dani de la Orden que se estrena en atresplayer el próximo 15 de junio.

"Es una serie muy divertida y con mucho corazoncito", asegura el intérprete, "los dos protagonistas aprenden el uno del otro y rompen con sus creencias limitantes. Aunque parezca que estamos tratando temas muy duros, es una ficción muy bonita que nos ayuda a aprender a reírnos de cosas muy complicadas de esta vida".

Edu, un amigo de verdad

Cristian interpreta a Edu, el mejor amigo del protagonista Raúl (Joan Amargós) en A muerte. "Edu viene a alegrar la vida a Raúl, es un tío que no piensa, que es fuego, y que quiere que su amigo disfrute el tiempo que pueda o no quedarle", explica el actor. En cuanto a la potente escena en la que su personaje se rapa el pelo, Cristian relata que tuvo que hacerlo en una sola toma, algo complejo que le puso un poco nervioso, aunque finalmente saliera todo bien: "Edu es muy impulsivo y va a hacer todo lo posible para que Raúl se sienta bien, él ve estas cosas en instagram y no pregunta antes de actuar", expredsa.

Una comedia romántica diferente

Con estreno en atresplayer el próximo 15 de junio A muerte ya ha sido un éxito en países como Gran Bretaña o Australia. "Lo notamos mucho por las redes", confiesa Cristian, "nos llegan felicitaciones de todos los sitios. Además, es curioso porque el humor es diferente según el lugar en el que estés, así que creo que hemos conectado con algo universal".

A muerte es una comedia romántica diferente, y así lo afirma el actor: "No solo nos enamoraremos de los protagonistas y nos divertiremos con todo el elenco con nombres como Paula Malia, Leticia Dolera o Berto Romero, sino que también nos enseña a reírnos de problemas complejos y a creer que nos podemos enamorar de alguien que ve la vida de forma muy distinta a nosotros. Tiene esa cosa especial que no hemos visto hasta ahora, no baja el ritmo en ningún momento, es fresca y dinámica", concluye.

Qué es A muerte

La serie gira en torno a Raúl (Joan Amargós), un tipo prudente, hipocondríaco y excesivamente precavido que recibe un inesperado diagnóstico de cáncer de corazón. Este giro en su vida lo obliga a replantearse todo, justo cuando reaparece Marta (Verónica Echegui), una antigua amiga de la infancia tan impulsiva como caótica, que acaba de descubrir que está embarazada sin saber muy bien si quiere ser madre.

La relación entre ambos personajes, tan opuestos en su visión del mundo, se convierte en el motor emocional y cómico de la serie. Raúl representa el miedo a vivir; Marta, el caos vitalista. Su reencuentro activa una serie de momentos hilarantes, incómodos y profundamente emotivos que los obligan a revisarse por dentro mientras la vida los sacude por fuera.