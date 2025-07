La madre de Raúl se siente sola

Raúl (Joan Amargós) acude otra vez a la consulta del doctor Pisani (Pep Munné), esta vez acompañado de su madre Neus (Emma Vilarasau), quien se muestra quizás demasiado optimista frente a su operación (aunque en un principio pensara que están en la sanidad privada).

Neus también aprovecha para comentarle a su hijo cómo se siente: “Estoy sola, no me llamas”, le reprocha, aunque Raúl asegure llamarla cada día. Su madre no quiere apuntarse a actividades como aquazumba con sus amigas, porque para ella eso es volverse una vieja.

El doctor Pisani, presente durante toda su conversación, aprovecha para decirles que la fecha de la operación de corazón de Raúl se adelanta unos días, poniendo al protagonista de A muerte bastante nervioso.

Revive el momento o disfruta en atresplayer del capítulo 6 de A muerte.