Raúl le pide un favor a Bruno

Raúl (Joan Amargós) quiere ayudar a Marta (Verónica Echegui) y su hermana Ana (Claudia Melo) a comprar un coche y que les salga más barato, así que decide preguntar a su supervisor y amigo Bruno (Daniel Fez) si puede ofrecerles su descuento de empleado del concesionario donde trabaja.

Aunque Bruno en un principio piense que no es buena idea y que podrían pillarles: “No ves que ya todo escucha, todo tiene micrófonos, hasta la impresora”, expresa, “no cuentes conmigo para las mentiras porque yo no valgo”, finalmente accede a la petición, no sin antes aconsejar a su amigo que sea un ninja.

Revive el momento o disfruta en atresplayer del capítulo 5 de A muerte.