Marta y Raúl se besan por primera vez

Raúl (Joan Amargós) ha cumplido con creces el hacerse pasar por novio de Marta (Verónica Echegui), y ella cada vez está más cómoda a su lado, así que le confiesa que sí que está embarazada.

Marta no sabe qué hacer con su vida: “Me siento como si estuviera en un reality, me observo desde fuera y la cago una y otra vez, no sé tomar decisiones”. Raúl le contesta que, aunque le parezca raro, la entiende perfectamente, porque su vida no es como suponía que iba a ser a esas alturas.

Ambos se sonríen creando un momento único y tierno, y es entonces cuando Raúl decide besar a Marta, aunque su iniciativa se ve un poco atropellada por la hamaca en la que está sentado. Después de reírse y quitarle hierro al asunto, Marta se acerca a él para que pueda repetir el movimiento. Los dos se besan y se entregan a ese beso hasta el final.

