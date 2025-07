Ana descubre que Marta está embarazada

Marta (Verónica Echegui) ha ido a su ginecóloga a informarse sobre las opciones que tiene frente a su embarazo no deseado, pero allí mismo se encuentra a su hermana Ana (Claudia Melo), quién también está embarazada y se sorprende mucho de verla allí.

Después de intentar engañarle de nuevo diciéndole que no está embarazada y que lo que tiene es una ETS, Ana abandona el edificio enfadada, tras lo que Marta no tiene más remedio que confesarle la verdad a su hermana. Ana está muy segura de que Marta quiere abortar, pero Marta no sabe realmente qué quiere.

Es entonces cuando un miembro de una asociación antiabortista las escucha y se acerca a hablar con Marta, tras lo que Ana reacciona de forma abrupta: “Os voy a dar tres segundos para que os alejéis de mi hermana. Estoy embarazada y soy una bomba de relojería… Me duele el alma. Os juro por el bebé que llevo dentro que toda esta rabia la voy a tirar contra vosotros”, grita muy convencida.

