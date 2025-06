Raúl se entera de que tiene cáncer

Es una mañana cualquiera cuando Raúl (Joan Amargós) comienza a marearse y a sentir una ligera presión en el pecho, así que tras hablarlo con su mejor amigo Edu (Cristian Valencia) decide ir al hospital.

Allí, el doctor le explica que tiene un angiosarcoma en el corazón, un tipo de cáncer muy poco frecuente. A Raúl le cuesta dar crédito a lo que dice el médico: “¿Tengo cáncer? Pero si no fumo, no bebo…”, expresa. “Eso no tiene nada que ver”, sentencia el doctor.

Así, el protagonista de A Muerte se entera de que los tumores cardíacos son especialmente raros y presentan una elevadamortalidad. En el caso de Raúl, además, la quimioterapia no es una elección dado el tamaño de los tejidos afectados. “Hay que extirpar el tumor y nos vemos obligados a operarte en dos semanas”, afirma.

