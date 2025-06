Así es Marta, protagonista de A Muerte, interpretada por Verónica Echegui

A Muerte es una comedia romántica muy especial que parte de una premisa novedosa: una pareja que se encuentra en un momento vital complicado para enamorarse; ella, por un embarazo no deseado; él, porque puede morir en cuestión de semanas al tener que operarse de un angiosarcoma en el corazón.

Es una serie que reflexiona sobre la generación de los treintañeros y que no renuncia a tratar temas universales y con trasfondo: la transición a la vida adulta, la muerte, la maternidad, las parejas de largo recorrido y sus crisis… Y toda ella divierte y emociona gracias a su maravillosa pareja protagonista: Raúl y Marta.

Así es Marta

Marta está en el mejor momento de carrera profesional como creativa en una agencia de publicidad, aunque su vida personal es bastante caótica: fiestas, drogas y ligues diferentes cada noche, y una relación bastante complicada con su familia.

La protagonista descubre que se ha quedado embarazada y no sabe si quiere tener un bebé: por un lado, no le gustan los niños y no quiere renunciar a su vida tal y como la vive; por otro, cree que quizás es hora de asentar la cabeza. Esto la enzarza en interminables discusiones con Ana, su hermana, que también está embarazada y que no cree que Marta esté preparada para ser madre.

Pero Marta no es de las que se deprimen. Con su personalidad arrolladora, entra en la vida de Raúl como un vendaval: empoderada y luchadora, no se calla nada. Su carácter volcánico se ve acentuado por su embarazo y sus dudas, que la convierten en una bomba de relojería emocional. Es inteligente, irónica y rápida, atractiva para todo el que la rodea.

Sin embargo, bajo su fachada de chica fuerte, libre y sin ataduras, Marta esconde una mujer vulnerable marcada por esta situación, que ha puesto su vida patas arriba. Ya no es una niña alocada que pueda hacer lo que quiera cuando quiera. Es una mujer adulta que tiene que tomar decisiones adultas. Y no hay nada más inmaduro que huir de la madurez.

Verónica Echegui es Marta

Reconocida como una de las mejores actrices de su generación desde su salto a la fama en 2006 protagonizando Yo soy la Juani, película de Bigas Luna, Verónica Echegui posee una larga trayectoria tanto en cine como en televisión. Ha sido nominada hasta en cuatro ocasiones a los Premios Goya por películas como Katmandú, un espejo en el cielo o El patio de mi cárcel, y también ha participado en otras producciones muy conocidas como Seis puntos sobre Emma, La gran familia española o Kamikaze.

En cuanto a su carrera televisiva, la actriz ha participado en series como La catedral del mar y El inocente, y más recientemente en la conocida Los pacientes del doctor García, basada en el libro de Almudena Grandes.

A muerte se estrena en atresplayer el próximo domingo 15 de junio.