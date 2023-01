Así es Renata, la primera mujer de Ángel Cristo en ‘Cristo y Rey’: "Mi personaje muestra la parte más dulce de Ángel"

Júlia Lara nos cuenta en exclusiva cómo es Renata Tanton, la primera esposa de Ángel Cristo. La actriz nos ha contado cómo fueron los primeros días del rodaje de 'Cristo y Rey': "Estoy feliz y muy contenta, nos conocimos todos en la lectura de guion", asegura la actriz.

"Hay muy poca información sobre Renata, solo se dice que murió de cáncer"

La joven asegura que la parte que más ha tenido que trabajar de Renata es el trapecio, ya que su personaje es trapecista: "Ha sido algo nuevo para mí, no soy trapecista y nunca había hecho trapecio, pero me encantan los deportes", nos cuenta. Júlia asegura que la ha gustado mucho la experiencia: "Aunque no solo he practicado el trapecio, también el alemán ya que mi persona es alemán", explica.

"Renata es la parte más dulce de Ángel Cristo"

Sobre Renata no hay mucha información, así que la actriz nos explica cómo se ha documentado sobre este personaje: "La verdad que hay poquita información sobre Renata, fue la primera mujer de Ángel Cristo y lo único que cuentan es que murió de cáncer", señala la actriz.

Además, Júlia Lara nos explica cómo influye Renata en la vida de Ángel Cristo: "Renata se muestra como un personaje idealizado por Ángel, fue como un amor muy puro y creo que por eso siempre sale con ensoñaciones", afirma la actriz.

"Yo creo que es la parte más dulce, más de Ángel con todo lo que hay detrás con Bárbara Rey, ahí se ve el contraste entre ambas relaciones", nos termina contando Júlia Lara.

Así es 'Cristo y Rey'

Madrid, 1979. Ángel Cristo es el mejor domador del mundo. Bárbara Rey, actriz y musa del destape, la mujer más deseada de España. Desde que se conocen hasta que anuncian su matrimonio transcurren sólo unas semanas. Es la boda del año y la noticia copa las portadas de todas las revistas. El Circo de Bárbara Rey y Ángel Cristo se convierte en el espectáculo de moda; un negocio millonario.

Dinero, fama, lujo… Nueve años de relación en los que España fue testigo de la felicidad de la pareja: el nacimiento de Angelito y Sofía, la compra de coches deportivos, joyas, un ostentoso chalet en La Moraleja… Lejos de los flashes, sin embargo, se esconde una escalada de drogadicción, ludopatía, infidelidades y malos tratos…

Y, de fondo, la sombra de la relación de Bárbara con un poderoso hombre de estado.