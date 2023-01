Así se ha preparado Jaime Lorente para ser Ángel Cristo: "El arco del personaje es muy bestia"

Jaime Lorente interpreta a Ángel Cristo en 'Cristo y Rey', la serie que llega el próximo 15 de enero a ATRESplayer PREMIUM. El actor nos ha contado todo sobre el domador, cómo es su personaje y cómo se ha preparado: "El arco del personaje es muy bestia, conoces a un Ángel Cristo en el primer capítulo y no te puedes ni imaginar como se encuentra en el final", ha asegurado.

Para Jaime Lorente no ha sido fácil ponerse en la piel del domador: "Hemos respectado mucha de las cosas que pasaron en su vida, pero también hemos hecho un personaje de ficción. Si quisiéramos contar solo lo que pasa en la vida real, haríamos un documental", ha señalado.

"Hemos respetado muchas de las cosas que pasaron en la vida de Ángel Cristo"

A pesar de las dificultades, Jaime Lorente nos cuenta cómo se ha preparado físicamente para este reto: "Ha sido un trabajo muy difícil, he trabajado mucho la parte física de ser domador porque le ocasionó muchos problemas. De este personaje hay muchas cosas que tengo fuertemente, pero de otras no se acerca ni de lejos", nos cuenta en exclusiva.

Jaime asegura que ha sufrido mucho rodando la serie: "Me ha costado mucho llegar a casa y desprenderme de secuencias que hemos rodado ese día", admite. Jaime se ha preparado con un especialista para ser domador: "Me he preparado con alguien que conocía de primera mano ese trabajo", afirma.

¡No te pierdas el estreno de 'Cristo y Rey' el próximo 15 de enero en ATRESplayer PREMIUM!