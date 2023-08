“¡Qué vértigo da ver esto!”, ¿qué siente Andrea Ros al revivir la escena de BDSM?

Tras finalizar el rodaje de ‘Zorras’ y a pocos días del estreno de la serie en atresplayer, revivimos con las actrices algunas de sus escenas más ‘complicadas’.

En esta ocasión, Andrea Ros pudo ver cómo quedó la secuencia con Nico Romero, actor que da vida a Ricardo en la adaptación de las novelas de Noemí Casquet.

Antes de explicar cómo fue ese día, ha querido recalcar que “esto también fue una jornada entera, prácticamente”, como la escena del trío con Iacopo Ricciotti y Berber Maynés en el capítulo 5.

La actriz destaca que lo que más le gusta de esta escena es la complicidad que tiene con Nico. Además, añade que ellos se conocen desde hace 10 años y se quieren un montón, por lo que considera que eso también ayuda mucho a que la escena y la complicidad sean mejores.

Ros, acompañada de sus compañeras, detalla cada uno de los momentos y Tai Fati aprovecha para resolver una duda. Se trata del momento de los azotes con el látigo. ¿Llevaba la actriz algún tipo de protección? Andrea no duda en esclarecer cómo se lleva a cabo este momento tan sexy y desvela que no lleva nada porque aunque parece que le da, “realmente no me da a mí”. Mirela Balic, alucinada, manifiesta “hay que ver los inventos del cine, ¿eh?”.

Andrea también menciona que en esta escena querían destacar la ternura y la complicidad que hay en esos encuentros, que no todo tiene que ir a lo bruto y al dolor. Y Mirela le apoya diciendo que “la figura de Nico podría ser una gárgola un poco extraña donde se muestre que el BDSM es '50 sombras de Grey' y no, amigas”.

Tampoco ha querido pasar por alto el momento “celulitis” y no ha podido esconder el “vértigo” que siente al verlo recibiendo el apoyo de sus compañeras: “Como debe ser, sois tan bonitas chicas”.

