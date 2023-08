Nico Romero, sobre ‘Zorras’: “El sexo debería caminar hacia el placer compartido y siempre desde el respeto”

Nico Romero es el actor que interpreta el papel de Ricardo, personaje que pudimos conocer en el capítulo 3 de la serie. El chico que tiene una cita con Alicia y que, como él mismo explica “la va a ayudar en esta aventura de descubrirse a sí misma a través de la liberación y del placer”.

El intérprete manifiesta que siempre se suele identificar con sus personajes, ya que eso es lo que le parece divertido: “Hacer el camino de acercarte al personaje y encontrar lugares en los que te identificas con él”.

Romero también ha sido preguntado por ‘Zorras’ y los guiones. Considera que la serie pretende mostrar la historia de tres personas que “se atreven a liberarse de las cadenas y de las etiquetas para descubrir quiénes quieren ser”. Además, también confiesa que, si no ve riesgo en un proyecto, no le parece interesante y, “este proyecto lo tiene”. Habla de que se trata de un tema delicado en el que hay que meterse y es importante tratar, “por eso estoy muy contento de hacer un trabajo en equipo para poder contar esta historia de la manera que creo que se quiere contar, que a mí, por lo menos, me parece la más adecuada y la más interesante”.

¿Qué has aprendido durante el rodaje? Romero cuenta que ‘Zorras’ le ha ayudado a ratificar que el sexo es un juego y que todo vale “desde el respeto y la consensuación”. Exclama que la serie intenta romper clichés y hace mención al mundo del BDSM, “que puede tener mucho cliché de ser un mundo oscuro y prohibido y en la serie se pretende reflejar completamente lo contrario”. Manifiesta que este tema, en el que su personaje está involucrado, se cuenta de una forma más real y como un lugar de apertura al placer basado en el respeto. “Es imposible hacer determinadas prácticas sexuales si no las haces desde el respeto y desde la escucha de la otra persona”, finaliza.