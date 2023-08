Noemí Casquet y los dos pilares fundamentales de su vida: libertad y espiritualidad

“Soy una rebelde y me considero también muy inteligente a nivel emocional, esto es algo que me he trabajado y es algo que hay que decirlo”, así cree Noemí Casquet que es su personalidad. Además de añadir que tiene mucha fuerza y es muy valiente.

La creadora de ‘Zorras’ confiesa que esto es algo que le hace conectar mucho con el enfado y la rabia, pero que le ha servido como motor para conseguir todo lo que ha logrado ya que, como menciona, “he luchado muchísimo por mi carrera, así que, en ese sentido, estoy muy orgullosa de mí misma”.

Casquet declara que su vida está basada en dos pilares fundamentales: la libertad y la espiritualidad. Por lo que se define como “un ser humano libre que basa su vida en torno a la espiritualidad y a la sexualidad sagrada”.

Finalmente, también menciona que es una persona “tremendamente sensible, romántica, cuidadora de sus vínculos y de las personas que tiene al lado”. Pero, sobre todo, destaca que es un ser humano que está aquí de paso y que quiere disfrutar al máximo de la vida.

