En 'Zapeando' flipan con el #UPANextCHALLENGE: "El nivel está altísimo"

Dani Mateo y sus colaboradores de 'Zapeando' no han podido evitar hablar del concurso viral del que todo el mundo habla en TikTok e Instagram. El #UPANextCHALLENGE está descubriendo el talento oculto de muchos bailarines que buscan una oportunidad de mostrar su arte.

El propio Mateo, entre bromas, asegura que ha "hecho los tres challenges": "Me vine arriba y me han llamado para decime que por favor no hagas más". Los colaboradores destacan que "el nivel está altísimo" y que "dan tantas ganas de bailar que hasta Quique Peinado está preparándose este challenge", aunque este último dato tiene pinta de fake...

UPA vuelve con 'UPA Next': ¡únetee al cuerpo de baile

El fenómeno UPA regresa a ATRESplayer con la nueva serie UPA Next. Además de algunos de los protagonistas de la serie original, 'UPA Next' vendrá con nuevos actores y, sobre todo, con mucho baile y mucha danza.

Por si fuera poco, estamos buscando nuevos talentos para el cuerpo de baile de la nueva serie. Si tienes dotes para el baile y te gustaría demostrar lo que vales, puedes participar en el #UPANextChallenge y ganar una plaza en el casting presencial en el que se elegirá a los integrantes del cuerpo de baile de la serie.

¿Cómo debo compartir mis vídeos?

#UPANextCHALLENGE es un concurso para formar parte del cuerpo de baile de la serie ‘UPA Next’, de ATRESplayer PREMIUM. A lo largo de cuatro semanas, os retamos a replicar una serie de coreografías realizadas por bailarines profesionales (ya tienes disponibles las coreografías UNO, DUE y TRE). Un jurado profesional seleccionará los mejores vídeos atendiendo a criterios técnicos y elegirá a los aspirantes que pasan al casting presencial. Los ganadores del #UPANextChallenge ganarán una plaza en el casting presencial en el que se seleccionará a los integrantes del cuerpo de baile oficial que aparecerá en 'UPA Next'.

Para participar, deberás compartir en redes sociales un vídeo para cada coreografía que quieras replicar. Es muy importante que en cada publicación añadas el hashtag #UPANextCHALLENGE, de forma que pueda ser fácilmente localizado. Además, sólo se tendrán en cuenta aquellos vídeos que sean visibles de forma pública y permanente, descartando, por tanto, formatos como Instagram Stories, que caducan pasado un tiempo. Recuerda también seguir al perfil oficial de @upa_next en redes sociales, requisito indispensable para participar

A partir del momento en el que compartas tu primer vídeo con el hashtag #UPANextChallenge, se considerará que has leído y aceptado las bases legales del concurso. Tendrás que asegurarte de utilizar la misma música empleada en las publicaciones oficiales de la cuenta de ‘UPA Next’. Para ello, esa música estará disponible a través de redes sociales y a través de estas opciones: