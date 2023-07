Natalia Millán regresa a casa poniendo el broche de oro al último capítulo: así fue la aparición del mítico personaje de Adela

Adela (Natalia Millán), primero alumna y luego profesora de la escuela de artes escénicas Carmen Arranz, regresa a su academia 15 años después en ‘UPA Next’. ¡Así ha sido su regreso!

Los nuevos alumnos y alumnas necesitan de la ayuda de la mejor profesora de ‘Un paso adelante', Adela, para poder aprenderse las coreografías que Madrid nunca olvidará.

También tiene una bonita conversación con Silvia que le ayudará a reflexionar.

El paso de Adela por la escuela

Recordamos la trayectoria de Adela durante la serie. La profesora siempre ha sido una apasionada de la danza desde que era niña. Sin embargo, una lesión truncó su prometedora carrera y la derivó por el camino de las drogas y el alcohol.

Su vida comienza a mejorar cuando Carmen Arranz, amiga de la infancia de su madre, le ofrece el puesto de profesora de baile en la escuela.

Adela como profesora

Como profesora es muy exigente consigo misma e implacable con los alumnos, a quienes trata de inculcar que el esfuerzo y la dedicación son imprescindibles para alcanzar cualquier objetivo.

Otros reencuentros

Adela no es la única que regresa a la escuela en ‘UPA Next’, no podemos olvidar a la gran Carmen Arranz (Lola Herrera) y su nostálgica vuelta junto a Lola, Rober y Silvia.

No es la única aparición de Carmen durante la serie, también tiene su propio capítulo en ‘Historias de UPA next’, donde se reencuentra con Silvia y le cede su puesto de directora de la escuela.