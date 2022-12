Los motivos para no perderte ‘Los Protegidos A.D.N.’: La boda del año, más efectos especiales y nuevos personajes con poderes

Actores del elenco principal como Antonio Garrido, Ana Fernández, Daniel Avilés, Luis Fernández o Maggie García, explicaban algunos de los detalles de por qué no podemos perdernos esta nueva temporada. Uno de estos argumentos como dice Maggie García, la actriz que interpreta a Lucía, es que aún no lo hemos visto todo, afirmaba y con ello anima a todos sus fieles espectadores y también a los nuevos que se enganchan ahora, a no perdérsela ya que sin duda gustará mucho, decía.

Por otro lado, los actores nos han detallado también algunas novedades que se descubrirán con esta nueva temporada de ATRESplayer PREMIUM, como explica Daniel Avilés, “los efectos que tiene, los giros argumentales, la trama, nuevos personajes… me quedaría con esta temporada como lo más explosivo que hemos hecho hasta ahora” aumentando así la intriga y deseo de los espectadores de poder tenerla entre sus manos.

“Nos queréis mucho y sabéis que nosotros a vosotros” expresaba Luis Fernández, con el deseo de que sus fans disfruten de este nuevo proyecto. La serie de ‘Los Protegidos A.D.N’ llegará muy pronto a pantallas, y los actores preparan a sus espectadores para que estén a la altura de lo que les espera y de lo que vamos a volver a vivir. ¡Sin duda, no san dejado claro que merecerá la pena!