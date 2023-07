La Sissi, dispuesta a contar lo ocurrido en Tefía: “La lucha continúa, pero hoy nos toca bailar”

Airam Betancor no podía soportar la presión del documental y cometió una locura a solas en su casa. Pero tras este fatídico incidente y mientras se recuperaba en el hospital recibió una inesperada visita. La Sissi ha llegado hasta él.

La esquela de Manuel Flores ‘La Vespa’ que puso Airam en el periódico hizo que pudiera encontrarlo y juntos acuden a Miguel, el documentalista. ¿Conseguirá Betancor contar todo el sufrimiento de Tefía?

"Yo lo tengo grabado con fuego, no hay un solo día de mi vida que no me haya acordado"