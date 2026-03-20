El regreso de Elena Blanco reabre la guerra contra La Red Púrpura: "Es el desenlace"

Meses después de los sucesos de La Red Púrpura, la cacería está lejos de haber terminado. Tras la muerte de Lucas, Elena Blanco desapareció sin dejar rastro, dejando atrás la BAC y todo lo que la había destruido. Solo Mariajo conoce su paradero y ha decidido proteger ese secreto incluso del resto del equipo. Pero la violencia nunca se detiene y un nuevo hallazgo, tan inesperado como perturbador, obliga a Elena a regresar y enfrentarse a aquello de lo que intentó huir.

Mientras Blanco lucha contra sus propios fantasmas, Chesca ha tomado un camino completamente distinto. Separada de su antigua aliada, se ha sumergido en una guerra personal donde las reglas han dejado de importar. Su cruzada avanza sin freno, guiada por una mezcla peligrosa de rabia, intuición y una determinación que amenaza con arrastrarla a un territorio sin retorno.

El equipo, dividido y bajo presión, continúa tras la pista de Rocío Narváez, La Madre, pero cada avance revela un entramado más grande, más oscuro y más letal de lo que imaginaban. La Red no solo sigue viva: se ha extendido, ha mutado y parece anticiparse a cada movimiento policial. Con Elena de vuelta, Chesca en su propia batalla y un enemigo que crece en las sombras, el tablero vuelve a estar en juego.