Nicole se desahoga con Liza Minelli tras lo ocurrido con Manuel: "Los hombres nos quieren jóvenes y guapas para ellos"

Liza Minelli visita Marbella para presentar la exposición de su marido George en primicia. Pero lejos de hacerlo donde siempre, en Nicole's, este golpe ha elegido la discoteca de Eva. En un intento de descansar, Nicole va al club a ahogar sus problemas en vodka con naranja y allí se encuentra con la cantante.

Liza está un poco avergonzada por no decirle nada, pero Nicole en esos momentos no está pensando en su discoteca (contra todo pronóstico) y la empresaria decide contarle todo lo ocurrido: "Los hombres nos quieren jóvenes y guapas para ellos", dice en un perfecto inglés. Liza se siente identificada su discurso y añade: "No soportan estar al lado de mujeres que tienen más éxitos que ellos".

En ese momento, ambas mujeres se ven identificadas y se funden en un emotivo abrazo. Eligieron el camino de cumplir sus sueños a pesar de todo y todos. Incluso a pesar de los hombres que amaban y eso no siempre es fácil.

¿Y qué mejor forma de olvidar que con un poquito de "C Vitamin" con un poquito de bebida con misterio? Nicole pide otro cóctel para su amiga, que en un primer momento se niega argumentando que su médico se lo ha prohibido. "Un hombre, como no" apunta Nicole antes de que ambas den rienda suelta al desenfreno.

