Alain y Renata, más sinceros que nunca: " A nuestra edad no hay tiempo que perder"

Desde la llegada de Alain a Marbella, la vida de Renata se puso patas arriba: El recuerdo de lo ocurrido en París y la crisis con Nicole trajeron muchos quebraderos de cabeza y dolor a la organizadora de eventos. Sin embargo, ahora todo parece estar en calma de nuevo.

Durante la celebración, Renata aprovechó el momento del baile para expresar sus sentimientos. Tras un comienzo tenso, Alain soltó la primera bomba: "Estoy pensando en pasar por aquí una temporada". Y es que volver a ver su ex-mujer, a su hijo y a Renata parece haber removido el frío corazón del agente de la Interpol. Renata se quesó en shock al principio y sin saber qué decir. Después de todo lo ocurrido entre ella y Nicole no sabe ser la mejor opción. "No tengo edad para eso y tú tampoco". El paso del tiempo también parece hacer mella en la organizadora.

Sin embargo, Alain no estaba dispuesto a recibir un no por respuesta y decidió abrirse en canal como nunca, dejándonos una valiosa lección de vida: "Nuestra edad solo significan dos cosas: que sabemos mejor que nunca lo que queremos y que no hay tiempo que perder".

¿Cómo iba a resistirse Renata a eso? Es entonces cuando justo, que parecía que todo estaba en calma por fin, Alain recibe una inesperada llamada. ¿Qué habrá pasado?

