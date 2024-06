Deborah, la mujer que enamorará al alcalde: "Empieza como una noche loca pero al final se transforma en algo muy bonito"

Antonio Mansilla, el alcalde de Marbella, es un hombre déspota, egoísta y corrupto que dirige la ciudad bajo las órdenes de Marbella. Sin embargo, todo cambiará la noche en la que conozca a Deborah, una de las chicas que contrata Renata para animar las noches del Nicole's: "Es una chica canaria que viene a Marbella a trabajar y ahí conocerá al alcalde, un hombre que le cambiará la vida".

Todo comenzará como una noche loca llena de "sexo y drogas". Antonio se fija en ella y desde ese momento querrá conocerla, impactado por su belleza. Y de esa apasionada noche nacerá "algo muy bonito", dice Geena, que pondrá patas arriba la vida de Antonio y de toda la sociedad marbellí de la época. Y no solo porque el alcalde sea un hombre casado.

Deborah es una mujer trans que trabaja como "prostituta en Nicole`s para pagar su transición". En los años 80, todavía la comunidad trans no estaba bien vista en la sociedad y, como dice Geena, "un transexual era invisible. No tenían veracidad, no se le daba la opción de ser tratadas como una mujer [...] y solo aspiraban a la prostitución".

¿Podrán el alcalde y Deborah luchar contra los prejuicios de la sociedad de los años 80 o será solo una historia pasajera?

No te pierdas cada domingo un nuevo capítulo de Eva y Nicole en atresplayer.