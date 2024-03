Renacidas, brillantes y rocieras: las reinas desfilan con los looks que no vimos y eligen el mejor

Si hay algo que nos gusta en Drag Race España All Stars es un buen desfile. Nuestras reinas saben cómo dejarnos sin palabras cuando pisan la pasarela, pero al ser eliminadas de la competición, hay muchos estilismos que no llegamos a ver. Por eso, aprovechando el reencuentro, las reinas eliminadas nos han dado el gusto de enseñarnos todo aquello que no pudimos disfrutar. ¡Adelante, reinas!

Pink Chadora y Pakita han presentado sus looks más brillantes para la pasarela 'Strass divina de la muerte', mientras que Onyx Unleashed ha decidido dejar a sus compañeras con la boca abierta con su look de redención del icónico ángel caído que presentó en 'Símbolos de tu ciudad' en su temporada. Sagittaria, sin embargo, ha sorprendido con su traje de flamenca para hacer honor a la cantante Martirio, categoría del quinto capítulo del All Stars.

Con los trajes sobre la mesa, las reinas finalistas y las eliminadas votan su estilismo favorito para coronar a una de ellas como 'Miss Look Perdido'.

¿Quién será la afortunada? Descúbrelo en el vídeo que encabeza esta noticia y recuerda que puedes ver Drag Race España All Stars en atresplayer.