¡Batalla de girl bands! 🎤👑 Este domingo las reinas se convertirán en auténticas estrellas del pop en Drag Race España All Stars

Las reinas de Drag Race España All Stars tienen un nuevo reto por delante para seguir en la competición. atresplayer estrena este domingo a las 20:00 horas la cuarta entrega del talent.

El programa original de atresplayer arrancó motores y ya se ha convertido en el estreno más visto de la franquicia en la plataforma, logrando superar al lanzamiento de las tres primeras ediciones del programa. Ahora, la carrera continúa.

Drag Race España All Stars busca a las mejores entre las mejores. Tras la tercera entrega del programa, y la tercera expulsión, todavía continúan en la carrera: Drag Sethlas (T2), Hornella Góngora (T3), Juriji Der Klee (T2), Pupi Poisson (T1), Sagittaria (T1) y Samantha Ballentines (T2).

Capitaneado por Supremme De Luxe, Drag Race España All Starsbusca a la mejor entre las mejores. La edición All Stars tiene muchas sorpresas y giros de guión porque las reglas ya no tienen nada que ver con las temporadas normales de Drag Race.

Episodio 4: Batalla de girl bands

Las reinas tendrán que formar dos grupos para defender sobre el escenario una canción para la que tendrán que componer sus propios versos y montar una vibrante coreografía. Para juzgar esta batalla de girl bands contaremos con una superestrella de la música: Nathy Peluso.

No te pierdas este domingo la cuarta entrega de Drag Race España All Stars a las 20h en atresplayer.