Adriana Torrebejano nos cuenta cómo es Chelo García-Cortés en ‘Cristo y Rey’: “Quiere de una forma descomunal a Bárbara”

El próximo 15 de enero ATRESplayer PREMIUM estrena en exclusiva ‘Cristo y Rey’, una de las grandes series del año. La ficción está basada en la mediática pareja que formaron Bárbara Rey y Ángel Cristo durante la década de los años ochenta.

Adriana Torrebejano interpreta a uno de los personajes más importantes de la historia. La actriz se pone bajo la piel de Chelo García-Cortés, la gran amiga de Bárbara Rey en la ficción y en la realidad.

“Chelo es una mujer valiente, luchadora y feminista”

La actriz nos ha contado todo sobre su personaje en ‘Cristo y Rey’: “Chelo es una mujer que para la época era bastante liberal, bastante avanzada”, asegura.

Para Adriana Chelo García-Cortés era una mujer valiente, luchadora y muy feminista: “Además de ser periodista, fotógrafa… ¡Es que lo tiene todo!”, señala.

Sin duda Adriana está feliz de interpreta a un personaje que todavía vive: “Chelo tiene un corazón muy grande y quiere de una forma descomunal a su amiga”, admite.

“Chelo me ha ayudado muchísimo a prepararme el personaje”

Adriana reconoce que, a la hora de prepararse el personaje, habló directamente con Chelo: “Es majísima y me ha ayudado muchísimo, ya no solamente a entender un poco todos estos años que vamos a interpretar si no que también me ayudó a resolver cosas mundanas”.

La actriz admite que Chelo es maravillosa: “Me ha enseñado a cómo comportarme con según que personas, determinadas situaciones, y eso me ayudó muchísimo a enfrentarme al personaje”, añade. “También me ayudó mucho a entender la relación que Chelo tenía y tiene con María”, admite, sin duda este es uno de los puntos más importantes de la ficción.

Así es 'Cristo y Rey'

Madrid, 1979. Ángel Cristo es el mejor domador del mundo. Bárbara Rey, actriz y musa del destape, la mujer más deseada de España. Desde que se conocen hasta que anuncian su matrimonio transcurren sólo unas semanas. Es la boda del año y la noticia copa las portadas de todas las revistas. El Circo de Bárbara Rey y Ángel Cristo se convierte en el espectáculo de moda; un negocio millonario.

Dinero, fama, lujo… Nueve años de relación en los que España fue testigo de la felicidad de la pareja: el nacimiento de Angelito y Sofía, la compra de coches deportivos, joyas, un ostentoso chalet en La Moraleja… Lejos de los flashes, sin embargo, se esconde una escalada de drogadicción, ludopatía, infidelidades y malos tratos…

Y, de fondo, la sombra de la relación de Bárbara con un poderoso hombre de estado.