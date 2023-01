Salomé Jiménez es la reina Sofía en 'Cristo y Rey': "Voy a intentar retratarla de la forma más fiel posible"

Uno de los personajes que más expectación ha generado en la serie 'Cristo y Rey' es el papel del rey Juan Carlos I, interpretado por Cristóbal Suárez, y de su mujer, la reina Sofía a quien da vida Salomé Jiménez.

La actriz nos cuenta en primicia cómo ha llevado ser una de las mujeres más importantes de España: "Es una responsabilidad, pero a la vez es un gustazo poder interpretar a alguien real. Es cierto que no tiene un papel muy grande en la trama, pero es muy importante", asegura la actriz de 'Cristo y Rey'.

"Hay presión porque todo el mundo tiene una imagen en su cabeza de la reina Sofía"

Para Salomé ha sido todo un reto su papel en 'Cristo y Rey': "Voy a intentar retratarla de la forma más fiel posible", asegura. Además, señala que hay un poco de presión: "Hay presión porque es un personaje que está vivo y todo el mundo conoce, así que la gente tiene una imagen de la reina muy clara, por lo que hay mucha responsabilidad", añade.

Aunque no hay que olvidar que es una serie y que está ficcionada: "Todo mi historial de internet de los últimos meses son entrevistas a la reina, documentales... Hay poco de ella hablando, pero me he leído todo lo que he encontrado de ella buceando todo lo posible", señala.

En 'Cristo y Rey' su relación con Bárbara Rey es muy accidentada: "Bárbara y la reina tienen una persona en común, es verdad que hay momentos en los que se cruzan y es una situación muy tensa. Digamos que la reina tenía conciencia de lo que estaba pasando", asegura.

