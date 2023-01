Las claves de Cristóbal Suárez para interpretar al rey Juan Carlos I en ‘Cristo y Rey’: “Ha sido todo un reto”

El próximo 15 de enero llega a ATRESPlayer PREMIUM ‘Cristo y Rey’, la ficción que revive cuatro décadas después, la relación de Bárbara Rey, la musa del destape, con Ángel Cristo, el mejor domador del mundo.

Uno de los temas que abordará la trama será la relación de Bárbara Rey con el rey Juan Carlos I. Cristóbal Suárez ha sido el elegido para ponerse en la piel del rey emérito y nos ha desvelado cómo es su personaje: “Es un buen momento para interpretar un personaje así”, asegura en exclusiva.

“Los guionistas han hecho una labor fascinante con este personaje”

Cristóbal Suárez, asegura que el personaje está muy bien escrito: “Creo que los guionistas han hecho una labor fascinante con este personaje, y por primera vez vamos a descubrir a un ser humano detrás de la figura”, nos cuenta.

El actor asegura que ponerse bajo la piel de un personaje tan importante ha sido todo un reto para él: “Ha sido un reto fascinante”, señala.

Además, Cristóbal también explica cómo se ha preparado este personaje: “Lo he trabajado mucho, me he fijado mucho en el carácter y hay que dejar claro que no se trata de una imitación si no de una interpretación”, ha querido dejar claro.

“Es un reto muy grande interpretar a alguien del que todos tenemos una imagen muy clara”

También ha sido todo un reto intentar plasmar la importancia que tuvo su personaje en la historia: “He intentado entender y de ponerme en la presión y el dolor que figuras tan grandes, con tanto peso política y social debía manejar”, añade.

Para el actor este personaje es una grandísima oportunidad y asegura que le llenó de orgullo y se puso muy contento cuando le comunicaron que sería el elegido para este papel: “Es un reto muy grande interpretar a alguien del que todos tenemos una imagen muy clara”, explica.

¡No te pierdas ‘Cristo y Rey’ el próximo 15 de enero en ATRESplayer PREMIUM!