Prieto lo tiene claro volver a la cárcel no está dentro de sus planes

Desde que Mateo escuchó que Olmedo animaba a Prieto a "deshacerse" de él no puede quitarse de la cabeza la figura de su madre. "Estoy pensando en mi madre, tío" le confesaba a Prieto "y en tu familia que lo tienen que estar pasando bastante mal". Si buscaba encontrar comprensión ahí no era el sitio. "Tu madre no sé pero mi familia ya está acostumbrada" sentenció Prieto.

Para poder disfrutar de su vida soñada en el Caribe el vuelco que tienen previsto tiene que salir bien. Hay mucho dinero de por medio pero jugársela a un narco no es tarea fácil y Mateo lo sabe.

Prieto intenta calmar sus dudas recordándole que sus familias recibirán la mitad de lo que les corresponde pero Mateo le confiesa que él a veces piensa que su madre "preferiría tenerlo a él" antes que al dinero. "Entrégate" responde Prieto tajante.

Volver al meco, no es una opción, por lo menos no para Juan José Prieto.