Poga y Villagrán reconocen que se llevan "alguna contusión" del rodaje de 33 Días

33 Días tiene de todo lo que te puedes imaginar pero si algo no falta es la acción. Dos presos huyen de la cárcel, la adrenalina se respira desde el primer segundo y nadie mejor que Julián Villagrán y José Manuel Poga para descubrir qué se siente al grabar una serie así.

Ambos coinciden en que los encanta formar parte de proyectos de este estilo. Poga incluso confiesa que esperaba que fuera "más duro" de lo que ha sido en realidad. Para Villagrán las circunstancias eran muy diferentes.

Julián que da vida a Calatrava, un ex adicto, tenía que reflejar lo "acabado" que estaba su personaje. Para ello la directora le pidió que perdiera casi 12 kg por lo que ha sufrido bastante durante este rodaje ya que se encontraba especialmente “débil”.

Entre peleas, golpes y pistolas reconocen que es normal llevarse alguna que otra contusión de recuerdo. “Forma parte del trabajo” dice Poga.

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