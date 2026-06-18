El cameo de Mayka Navarro en 33 Días

En el 2001 cuando los presos en los que se basa la serie de 33 Días se fugaron de la cárcel Mayka Navarro ya era redactora de sucesos del periódico de Cataluña así que tenía experiencia en "contar historias de malos y de buenos". Recuerda que durante esos más de treina días de huida iban a dos, tres páginas diarias. Reconoce que tenían una especia de "psicosis colectiva" y era el tema del que "todo el mundo estaba pendiente".

"Un suceso terrible con una investigación interesantísima. Y una cobertura a la altura de los acontecimientos". La historia de Brito y Picatoste marcó a Mayka para siempre.

Por eso, no podía no estar en este proyecto de ficción. Ha participado haciendo un cameo de sí misma. Poniendo en valor el trabajo de todos esos reporteros que "se la juegan" cada día.

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