“Un regalo de la vida”: el número pendiente de Nisa, entre las mejores actuaciones del Tindaya

A todos les cuesta mucho elegir una canción concreta. Luifer Rodríguez, ‘La Pinito’, por ejemplo, bromea al respecto: “Esto es como decir que tengo un hijo preferido”.

Y lo cierto es que cada canción es única. Cada una tiene su esencia y un significado dentro de la narración, acompañando en todo momento a la trama que se desarrolla en el barracón y ofreciendo un valor añadido a lo que están viviendo los presos en Tefía.

Como bien dice Miquel Fernández, 'Charli' en la serie: “Cada una está muy bien metida y contando algo que quiere contar la historia”.

Javier Ruesga tiene tres canciones favoritas y no sabría cuál elegir. Por ejemplo, ‘Soy lo que soy’, el número estrella de su personaje, ‘La Sissi’, “tiene mucho significado para ella’. La segunda canción de su selección es ‘Asesinos’: “Me parece un himno para todos: ‘Vive y deja vivir’”. Y, finalmente, ‘Mujer mujer’ es, para él, “un número que siempre que lo hemos ensayado, salimos con una sensación de celebración todos juntos, de revolución...”.

Carolina Yuste tiene muy claro cuál es su número favorito y, curiosamente, no está protagonizado por su personaje, Nisa: “Hay un tema de Patrick, que es ‘Adiós’, que a mí me rompe el alma. Me parece precioso”. Sin embargo, hay otro número que para ella es muy especial, ¡pero todavía no nos lo puede contar!

¿Será que podremos ver el número pendiente de Nisa en alguno de los capítulos que aún están por estrenar?