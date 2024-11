Elvira Mínguez: "La sombra de la tierra es un homenaje a todas las víctimas de abusos intrafamiliares"

La oscuridad tarda aproximadamente dos minutos en inundar tu ciudad en un atardecer. 2 minutos y 7 segundos. Concretamente.

Seguramente, los minutos más retratados del día. Una “golden hour”, para los más instagramers.

Sin embargo, debajo de los colores bonitos y anaranjados se encuentra un bloque en penumbra. El que todos ven, pero nadie mira. Ahí, debajo, se esconden todas las sombras de la sociedad: “La sombra de la tierra”.

El mundo siempre ha sido un poco hostil. Mucho. A veces, es complicado mirarlo de frente, sin tabúes y a los ojos. Sin embargo, Elvira Mínguez, se atreve a retratarlo en su novela, ahora convertida en una serie original de atresplayer (que se estrena este domingo 24 de noviembre): “Esta obra es un homenaje a todos esos niños que han sufrido abusos sexuales intrafamiliares. A todas esas personas que ahora son adultos y los han sufrido de pequeños", es una realidad que sigue existiendo y que a dia de hoy seguimos metiendo debajo de la alfombra.

Se trata de un drama rural intenso y duro que narra el enfrentamiento de dos mujeres marcadas por el odio y rememora algunos de los grandes clásicos de nuestra literatura.

El primer acción

Los cuatro episodios de 50 minutos están llenos de primeras veces para Mínguez: como su primera vez como directora de una ficción.

Aunque, en todo momento siempre ha estado delante de las cámaras, "me he sentido más parte del equipo técnico que como actriz", confiesa. "El primer día tenía terror a dar acción", explica,"pero al ver que estás rodeada de lo mejor las cosas van solas".

"Esto ha sido una experiencia única"

"Es una historia muy dura. He tenido claro que esto era una ficción, por eso, he intentado que durante el rodaje saliésemos de esto: hemos hecho bailes, nos hemos reido...", explica.

Sus comienzos en el cine y su crush fallido

Pero su relación con el cine viene de mucho antes: de un encuentro fortuito y de un amor no correspondido, como comienzan todas (o casi todas) las buenas historias. "Estudiaba en Salamanca y me gustaba un chico que hacía teatro", relata entre risas, "para acercarme a él me empapé de aquello", continúa", "el chico no me hizo caso, pero me di cuenta de que quería hacerlo".

Contar para sanar

La sombra de la tierra es un relato crudo, pero en esta historia Elvira Miguez se atreve a mirar a la hostilidad a la cara: "Tenemos que ponerle luz a todo esto. Tenemos que ver nuestras propias vergüenzas para ver sí así podemos erradicarlo".

2 minutos. 7 segundos. (Y algunos más). La entrevista se acaba. Las farolas se encienden y la calle empieza a iluminarse.

Frente a la montaña, dentro de un pequeño salón, alguien abraza a su amiga: todavía queda mucho amor en el mundo.