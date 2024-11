El emocionante mensaje de María Morales y Adelfa Calvo a Elvira Mínguez, la directora de La sombra de la tierra

María Morales y Adelfa Calvo, las protagonistas de La sombra de la tierra, mandan un mensaje muy especial a la directora de la serie, Elvira Mínguez.

“Gracias por haber ideado este universo”, exclama Morales, “y gracias por elegirme”, añade.

Adelfa Calvo, ahora que su directora no está, se atreve a llorar: “Te pido, por favor, que no dejes de escribir y que no dejes de dirigir”, afirma emocionada la actriz.

Las dos intérpretes aseguran que ha sido un regalo trabajar con Mínguez y que “ha sido un rodaje muy tranquilo y lleno de paz”, cuentan.

Este 24 de noviembre llega a atresplayer la nueva serie original de la plataforma que no te puedes perder.

Así es La sombra de la tierra

Garibalda es una mujer enferma que gobierna con mano de hierro a los habitantes del pueblo. Desde la infancia odia a Atilana, a quien culpa de todos sus males. La posición de poder que hereda de su marido la usa para abusar de todo el mundo que tiene a su alrededor. Atilana es una viuda de mediana edad que sostiene como puede una finca que en otros tiempos fue grande. Su familia era una de las pocas acomodadas del pueblo hasta que su marido lo pierde todo por entrar en malos negocios.