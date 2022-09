Elena acorrala a Raúl tras la muerte de Susana Macaya: “¿Dónde y con quién estuviste?”

Elena Blanco aborda a Raúl en una cafetería y le da las condolencias por lo ocurrido con su novia Susana. “¿Y tú quién coño eres?”, le reprende Garcedo mientras la inspectora no duda en enseñar su placa.

“No estás para salir corriendo”, le advierte Blanco ante de preguntarle dónde estaba la noche de su despedida.

La respuesta de Raúl no convence a Elena, que no entiende que estuviera trabajando en lugar de estar de fiesta antes de casarse, y le pide más detalles sobre esa noche.

“A mí lo de Susana me pilló trabajando”, insiste el joven.

Elena Blanco no quiere que Raúl se vaya sin darle su declaración por escrito, pero este se niega al no estar detenido: “Si algún día me tienes que detener, me voy contigo donde tú quieras. Pero hasta que ese día llegue tú vete por tu lado y yo por el mío y déjame en paz”.