El incómodo momento entre Nicole, Manuel y Celia: “Me recuerdas a mi abuela”

Nicole no está pasando por una buena racha: si enfadarte con tu mano derecha y que tu hijo se haya enamorado de tu peor enemiga ya es demasiado, la humillación que vivió en el Marbella Beach Club fue la gota que colmó el vaso.

Mientras organizaba junto a Renata la fiesta de compromiso de Oliver, a sus espaldas la voz de Manuel la dejó sin palabras. Su exmarido quería presentarle a su nuevo amor, Celia, una joven actriz a la que conoció en Cerdeña.

Sin embargo, lo que parecía una presentación amistosa, se convirtió en un insulto para la dueña del Nicole´s. En un intento de romper el hielo, Celia confesó ser una gran clienta de su discoteca. Un halago al que la diva marbellí respondió: “Con lo joven que eres, es un milagro que mis porteros te hayan dejado pasar”.

Lejos de disculparse por sus desafortunadas palabras, Nicole siguió bromeando sobre la diferencia de edad en la pareja: “Pareces su hija”.

Por su parte, Celia no se quedó atrás y respondió sin tapujos a las pullas de Nicole: “Usted me recuerda a mi abuela” y continuó: “Tenga cuidado, no se vaya a quedar tan sola como ella”.

Celia consiguió darle a Nicole donde más le duele, pero fue la dueña de la discoteca quien empezó. ¿Se lo tiene merecido por haber sido tan grosera con ella? ¿Le habrá afectado las palabras de la pareja de Manuel?

No te pierdas el séptimo capítulo de Eva y Nicole, ¡ya disponible en atresplayer!