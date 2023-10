"Hemos hecho un buen equipo": Carlos Serrano, Unax Ugalde y Juanjo Puigcorbé nos cuentan cómo ha sido el rodaje de Entre Tierras

Este domingo se estrena en atresplayer el séptimo capítulo de Entre Tierras. La ficción cuenta la historia de María, una mujer andaluza que tiene que casarse a la fuerza con un hombre al que no conoce si quiere que su familia no caiga en la ruina.

Megan Montaner, Unax Ugalde, Carlos Serrano y Juanjo Puigcorbé son algunos de los protagonistas de este drama emocional que ya ha enganchado a miles de espectadores desde su estreno en atresplayer. Hemos hablado con alguno de sus protagonista sobre la relación que se ha creado entre ellos y cómo ha sido compartir rodaje con el resto de compañeros.

Carlos Serrano ya había trabajado con Megan Montaner: "La conocía de vernos fuera de rodaje, pero nunca había trabajado directamente con ella y es una maravilla", ha confesado el actor. Recordemos que Carlos y Megan participaron en la serie El secreto de Puente Viejo, pero sus personajes no llegaron a coincidir en la trama.

"Ha sido un rodaje complejo debido a su embarazo real"

"Es una actriz que te lo da todo y trabajo mucho la relación con sus personajes. Tiene muy claro lo que quiere y eso te da mucha seguridad a la hora de estar rodando con otra persona", cuenta Carlos Serrano sobre la actriz. Carlos Serrano no conocía a Unax, le ha descubierto en a serie y asegura que le está pareciendo "una persona muy guay".

Unax Ugalde no había trabajado con ninguno de ellos, pero a Megan sí que la conocía: "Tenemos amigos en común, la admiro mucho como actriz y tenía muchas ganas de trabajar con ella", asegura. "Ha sido un rodaje complejo debido a su embarazo real, pero creo que hemos hecho un buen equipo y hemos caminado juntos de una manera elegante".

Para Juanjo Puigcorbé ha querido destacar su ausencia en esta profesión y lo que ha significado para él volver: "Me he encontrado muy feliz rodando, me he reencontrado con el oficio que me gusta y con un equipo esplendido", ha reconocido. El actor ha sido muy feliz rodando Entre Tierras, ya que ha sido su manera de volver a los ruedos después de más de siete años alejado de los focos.

¡Sigue descubriendo la historia de Entre Tierras en atresplayer!