El sexto capítulo de Entre Tierras, en imágenes

El domingo llega a atresplayer el sexto capítulo de Entre Tierras. Manuel llega de La Mancha a buscar a su esposa, pero él y María no acaban de disolver sus desencuentros, por lo que Manuel decide irse solo. El coche no le arranca, lo que le fuerza a quedarse mientras tienen lugar las fiestas. Parece otro, incluso se entrega al baile, pero no puede evitar observar a María y la complicidad que tiene con José.

José presiona a María para que se quede, pero esta le dice que ha llegado demasiado tarde y se marcha con Manuel. De regreso, el coche vuelve a averiarse y pasan la noche en una finca donde María y Manuel se entregan al amor por primera vez.

En La Mancha, María y Pepita deducen que Claudia está embarazada por sus náuseas, pero no será la única que tiene esos mismos síntomas.

Justa aprovecha la boda de Claudia para husmear en la casa de los Cervantes. Sorprende una conversación telefónica de María con José que harán que la mujer ate cabos.