Apúntate al casting para participar en la cuarta temporada de 'Drag Race España'

× Bases legales

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

¿Quién es el responsable de los datos personales?

Tus datos serán tratados por Buendía Estudios, S.L. (en adelante, “Buendía”), con CIF B-01666478 y domicilio en Calle Melchor Fernández Almagro, 105 - 28029 Madrid. Delegado de Protección de Datos: protecciondedatos@buendiaestudios.com.

¿Qué datos recabamos?

Solo recabamos los datos que solicitamos en el formulario de inscripción al proceso de selección de participantes para el programa Drag Race IV (el “Programa”) y que son los indispensables para poder valorar tu candidatura, y que incluyen las imágenes y videos que se adquieran del acceso a las redes sociales referenciadas.

Por favor, si eres menor de dieciocho años no cumplimentes ni envíes el formulario, no vamos a tener en cuenta tu candidatura ni a tratar tus datos.

¿Para qué fines tratamos los datos?

Tus datos se recaban a fin de gestionar tu participación en el proceso de casting del Programa, así como para enviarte comunicaciones en relación a tu candidatura.

¿Durante cuánto tiempo tendremos tus datos?

Mientras dura el proceso de selección y, una vez finalizado este, por el plazo que lo requiera la normativa aplicable o en tanto no nos manifiestes tu voluntad en contrario y sigamos considerándolos exactos.

¿Con quién compartimos los datos?

En tanto producimos el Programa para Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A., los datos que nos proveas serán cedidos a esta compañía, y serán tratados por esta para la producción, emisión y explotación de sus derechos sobre programa. Puedes ejercer tus derechos de protección de datos, en aquellos casos previstos en la normativa aplicable, mediante correo electrónico a la dirección del Delegado de Protección de Datos: privacidad@atresmedia.com.

¿Quieres ejercer tus derechos?

En cualquier momento puedes ejercer los derechos acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas, acreditando tu identidad, mediante correo electrónico a la dirección: protecciondedatos@buendiaestudios.com.

En los supuestos legalmente previstos, puedes ponerte en contacto con la autoridad de control (AEPD) por el procedimiento previsto en la ley.

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN

“CASTING DRAG RACE IV” (el “Casting”)

Mediante la aceptación de esta autorización, el Participante, para el caso en que junto con mi candidatura envíe vídeos, imágenes, grabaciones sonoras o cualquier otro material en que aparezca mi imagen personal,

DECLARA

Autorizar a BUENDÍA ESTUDIOS, S.L. (en adelante, “BUENDÍA”) al uso de tales materiales, así como al de su imagen personal en ellos reproducida, así como a la captación de su imagen personal que pueda producirse durante el Casting, sin más limitación temporal ni territorial que la que se derive de los usos del ramo, a fin de que sea empelada para la valoración de su candidatura, su inclusión en el programa Drag Race IV, productos derivados y elementos promocionales del mismo, aceptando expresamente que BUENDÍA podrá ceder la presente autorización a terceros.

Aceptar que, si revocase esta autorización, deberá indemnizar a BUENDÍA por los daños y perjuicios que le irrogue, incluyendo en particular los gastos que implique la reedición de las grabaciones y/u obras audiovisuales que se vean afectadas.

Comprometerse a guardar secreto – de modo particular en medios de comunicación social – respecto a cuanta información haya conocido con ocasión de su implicación en el Proyecto, de no disponer de la expresa autorización de BUENDÍA. A efectos aclaratorios, el Participante no podrá tomar fotografías o vídeos durante su participación en el Casting. El incumplimiento de este deber dará lugar a las responsabilidades indemnizatorias correspondientes por los daños y perjuicios irrogados a BUENDÍA y/o a terceros.

Haber sido informado de la política de privacidad y protección de datos personales que BUENDÍA tiene publicada junto a la presente.

Someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid para cualquier disputa que sobre la presente pudiera producirse.