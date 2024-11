Mariana Stars habla sobre su paso por el programa: "Esta experiencia tiene algo muy particular y es que te hace crecer"

Mariana Stars ha estado en directo en las redes de Drag Race España y hemos hablado con ella de su eliminación. "No tenía miedo, me sentía feliz", ha sentenciado, y es que como ha reconocido estaba con "sus muñecas" y las leyendas del drag con sus historias así que no podía pedir nada más.

Del momento lipsync asegura que justo antes de comenzar entran en un modo "avatar" como si estuvieran en "trance" y los tres minutos de la canción se pasan volando y no se acuerdan de nada.

La reina se ha definido como "perseverante" ya que lleva años intentando participar en el programa y asegura que se va habiendo aprendido muchas cosas. "Es una competencia que te exige mucho de ti misma" nos ha confesado.

De Drag Race tiene claro que "te impulsa a ser una artista aún más grande cuando crees que no puedes más. Es una escuela". No te lo pierdas en el vídeo. Ya puedes ver el último programa de Drag Race España en atresplayer.