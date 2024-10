Dita Dubois, feliz tras su paso por Drag Race España: "Llevo 15 años haciendo transformismo y tener esta oportunidad es un placer"

Dita Dubois ha estado en directo en las redes de Drag Race España tras su eliminación en el tercer programa, ya disponible en atresplayer. La reina ha dejado claro que ella llegó al taller con el objetivo de pasárselo bien. "Quizá me lo pasé demasiado bien y no concursé", ha dicho.

Y es que una de las cosas que más le gusta a la reina es hacer sonreír a todos los que tienen a su alrededor. "Llevo 15 años haciendo transformismo y que Drag Race me haya brindado esta oportunidad es un placer y estoy muy contenta", ha asegurado, además de dar las gracias a todos aquellos que le escriben.

Dita Dubois tiene claro que el programa no acaba aquí, sino que ahora viene mucho más. La reina ha hablado sobre su papel en el maxireto de Aquí no hay quien diva, y ha asegurado que si hubiera sabido que Loles León iba a ser la jueza invitada no lo habría hecho. "Era demasiado grande", ha dicho.

Viéndolo desde fuera, le hubiera gustado hacer el papel de Chloe Vittu o Le Cocó, porque eran papeles divertidos. Por supuesto hemos hablado sobre su talent, y además Dita ha podido hacer una demostración en directo.

El drag canario

Dita Dubois ha explicado que existe el drag canario de Gran Canaria, pero no es el único, sino que hay muchos tipos de drag en cada una de las islas, aunque Gran Canarias se caracterice por las plataformas.

