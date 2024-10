¿Con qué famoso tendría Dita Dubois una noche de amor? La reina lo confiesa en su autoentrevista

Dita Dubois ha sido la reina eliminada del tercer programa de Drag Race España 4, ya disponible en atresplayer, por lo que ha sido la siguiente en enfrentarse a la autoentrevista, la entrevista en la que la reina out of drag se entrevista a sí misma in drag.

Eso sí, antes de empezar Dita ha tenido que coger fuerzas con un plátano, símbolo de su icónica entrada al taller de Drag Race España. Después de ello, la reina ha explicado qué ha supuesto para ella entrar en el programa.

“La primera chicharrera con ganas de comerse el mundo, y no precisamente solo el mundo”, ha confesado, además de que le gustaría hacer un dúo musical con Shani LaSanta.

Dita tiene claro que no se casaría con nadie, además de que con quién se iría de fiesta, a quién mataría o con quien se acostaría. La reina ha confesado, por otra parte, con quién tendría una noche de amor.

