Noemí Casquet, sobre su personaje en 'Zorras': "Hay mucho de mí en Carmen y hay mucho de Carmen en mí"

Carmen es una dependienta del sexshop, “muy pin up, muy años 50 y muy top”, o así la define Noemí Casquet. Su personaje entra en acción en el capítulo 2, donde las tres zorras principales, Alicia, Emily y Diana, acuden a la tienda buscando un vibrador para que Diana consiga tener su primer orgasmo. “Ahí entro yo en escena y les vendo el mejor orgasmo del mundo”.

Manifiesta que se considera bastante Carmen en ese sentido, debido a que le resuena mucho todo lo que tiene que ver con los años 50 y el sexshop, ya que como nos cuenta, “tengo bastante experiencia en juguetería sexual”, por lo que no ha tenido que prepararse el personaje. “Hay mucho de mí en Carmen y hay mucho de Carmen en mí”.

La escritora confiesa que ha habido una parte buena y otra mala. La buena ha sido que se ha mimetizado mucho con su personaje, sin embargo, la difícil ha sido el tema de ponerse frente a una cámara. Se siente muy cómoda delante de las cámaras, “pero haciendo ficción e interpretando otro personaje que no es Noemí Casquet, cambia la cosa”. Aun así, nos cuenta que ha sido increíble y todos estaban muy contentos, por lo que espera haber hecho un gran trabajo.

Por otro lado, también nos habla sobre la relación que mantiene con el personaje de Diana en la serie.“Tienen una relación muy interesante que va a mantener enganchadxs a muchísima gente”. Casquet manifiesta que ambas tienen mucho feeling y mucha tensión sexual o una tensión que quizá solo esté en la cabeza de Diana, dejando una puerta entreabierta y dejándonos con la curiosidad.

Finalmente, nos ha contado qué es ‘Zorras’ y de dónde surge la idea. Declara que se trata de una de las pocas series que presentan la sexualidad y la amistad entre chicas de una de una forma natural y realista. Considera que, en ese sentido, existía una ausencia en mostrar estos temas de forma real para que las chicas, ya sea de 20, 30 o 16 años, se sintiesen identificadas.

“A mí los personajes me hablan mucho. Recuero cuando me empezó a hablar mucho Alicia, me lo contó todo enseguida y nos hicimos muy amigas”. La escritora nos cuenta que el personaje de Alicia empezó a “hablarle mucho” y de ahí surge la idea de ‘Zorras’. Siente que canaliza voces y que la llevan a esos mundos. “Al final son muchos que yo misma he experimentado en primera persona y que me gusta transmitirlos a través de las novelas y ahora también en audiovisual”.