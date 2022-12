Bienvenidos a ‘UPA Next’: Beatriz Luengo, Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz recuerdan su paso por la serie

Tras casi 15 años, las puertas de la ‘escuela de artes escénicas Carmen Arranz’ se vuelven a abrir en ATRESplayer PREMIUM y lo hacen a lo grande: con un preestreno del primer capítulo de gran acogida entre el público.

Miguel Ángel Muñoz, Beatriz Luengo, Mónica Cruz recuerdan cómo fue su aventura por ‘Un paso adelante’ y nos avanzan más de ‘UPA Next’.

“Poder participar en una serie así es un regalazo”, cuenta Mónica Cruz, “me hizo descubrir otro mundo, me ha traído muchas cosas buenas y poder repetir esa etapa desde otro sitio, ha sido muy mágico”, añade.

Para Beatriz Luengo, “para mi fue muy importante, no pensaba que me podía pasar algo así y que podría ser parte de una súper producción”, relata. “Me hizo conocer a estos compis, a los que he echado de menos”, revela.

Asimismo, Miguel Ángel Muñoz explica que “fue un aprendizaje durante 3 años maravilloso a nivel profesional y personal”.

Ahora sí: Lola, Rober y Silvia regresan juntos en ‘UPA Next’, ¿te lo vas a perder?

Vídeo de cabecera editado por René Silva.